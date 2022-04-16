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بتهمة الخطف.. القبض على طاقم برنامج مقالب شهير في مصر

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مقدم برنامج كريزي تاكسي إبراهيم السمان
مقدم برنامج كريزي تاكسي إبراهيم السمان

بتهمة الخطف.. القبض على طاقم برنامج مقالب شهير في مصر

القاهرة - العربية.نت

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في واقعة غريبة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، القبض على طاقم برنامج مقالب مصري شهير بسبب بلاغ بخطف مواطن من أحد الشوارع بمحافظة الجيزة.

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في التفاصيل، ضبطت السلطات مقدم برنامج "كريزي تاكسي" إبراهيم السمان، وطاقم التصوير برفقته بعد ورود بلاغ باختطاف مواطن في تاكسي من شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين في الجيزة.

اختلاق واقعة خطف

وتبين من التحريات الأولية، أن الواقعة عبارة عن تصوير حلقة من برنامج مقالب شهير، يقوم فيها أحد الأشخاص باختلاق واقعة خطف مواطن واحتجازه داخل حقيبة سيارة.

وكشفت التحريات أنه لا يوجد حالات خطف، وأن طاقم عمل البرنامج اتفق مع أحد الأشخاص لتصوير مقلب في الشارع. لكن تبين أن البرنامج يتم تصويره دون تراخيص.

لذلك تحرر محضرا بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة بتهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص.

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