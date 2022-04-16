أبوالفتوح بفيديو مسرب: وصول أبوإسماعيل لرئاسة مصر كارثة

يواصل مسلسل الاختيار 3 إذاعة تسريبات حصرية عن فترة حكم الإخوان في مصر، فقد شهدت الحلقة الرابعة عشرة من المسلسل بث تسريب جديد للقيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح، ينتقد فيه رغبة حازم أبو إسماعيل في الوصول لسدة السلطة في البلاد.

وقال أبو الفتوح في التسريب "كنت أرى أن وصول حازم أبو إسماعيل للسلطة كارثة.. وقلت له لو وصلت للسلطة ستكون كارثة.. ماذا تفعل.. مصر لن تتحمل ما تفعله"، مضيفا "لكن له أنصار ومؤيدين".

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جنسية والدته

كما أضاف"الحمد لله جاءت من عند ربنا وتبين أن والدة أبو إسماعيل أميركية الجنسية" مضيفا "والله ما كنت أعرف إن والدته أميركية ولا خالته".

وكان لجنة الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2012 قد استبعدت حازم أبو إسماعيل من الترشح للرئاسة بسبب حصول والدته على الجنسية الأميركية وهو ما كان يتعارض مع القانون المنظم لعملية اختيار وقبول المرشحين.

فترة حكم الإخوان

يذكر أن مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، وغيرهم.

يتناول المسلسل فترة حكم الإخوان وما فعلته الجماعة في مصر خلال تلك الفترة ودور الجيش في حماية البلاد من الانزلاق في الفوضى والعنف.