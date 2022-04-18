شاهد انتقام سيدة مصرية.. تزوج على ابنتها فأحرقت سيارته
صاحب السيارة كان قد طلق زوجته التي أنجب منها 4 أبناء بسبب خلاقات شديدة
ضبطت كاميرات المراقبة طريقة انتقام م غريبة قامت بها سيدة مصرية من طليق ابنتها .
وكشف فيديو التقطته الكاميرات قيام سيدة مصرية بسكب كمية من الوقود على سيارة تقف في أحد الشوارع بمنطقة فيصل في السويس شرق القاهرة ، وإشعال النيران بها وفرارها بعد ذلك .
وتبين من التحريات أن وراء الواقعة سيدة خمسينية وأن السيارة المحترقة مملوكة لطليق ابنتها.
ووفق التحقيقات فإن صاحب السيارة كان قد طلق زوجته التي أنجب منها 4 أبناء بسبب خلاقات شديدة، وعقب الانفصال ذهب كل منهما لحال سبيله، لكن والدة الزوجة علمت بزواجه من أخرى فقررت الانتقام منه.
وكشفت التحقيقات أن السيدة استغلت خلو الشارع الذي يقيم فيه طليق ابنتها مع زوجته الجديدة وقررت إحراق سيارته انتقاما منه لكن الكاميرات كشفتها فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها.
تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
-
قلق لاختطاف محاسب مصري بلبنان ..الفنانة إلهام شاهين توضحوفي اتصال هاتفي مع الفنانة إلهام شاهين لـ" العربية. نت "أكدت أن جميع الفنانين بخير.. لكن تم إلغاء التصوير أمس بسبب الحالة النفسية السيئة التي عانى منها الجميع بعد اختطاف المحاسب مصر
-
قطبا ميلان ينقلان صراع الدوري إلى نصف نهائي الكأسيجدّد إنتر وجاره اللدود ميلان الموعد يوم الثلاثاء على ملعب "جوزيبي مياتسا" في دربي الغضب في إياب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم من أجل ... رياضة عالمية
-
مائة عام | مدرسة المير دي ديو - الإسكندريةتأسست مدرسة المير دي ديو عام 1881تقع مدرسة المير دي ديو في شارع جلال الدسوقي في الإسكندريةمدرسة المير دي ديو فتحت أبوابها عام 1912 بعدد 171 طالبا ... مائة عام