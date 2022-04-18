قلق لاختطاف محاسب مصري بلبنان ..الفنانة إلهام شاهين توضح 

اختطف مجهولون سيارة يستقلها فريق مسلسل "بطلوع الروح" الذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين المصريين في منطقة بعلبك شرق لبنان واختطفوا المحاسب.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع، اعترضوا على أوتوستراد رياق - بعلبك في محلة الطيبة، على مقربة من بلدة بريتال، طريق سيارة من نوع كيا، يستقلها فريق مسلسل "بطلوع الروح" الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك، وأطلقوا النار باتجاه السيارة وأجبروا سائقها على التوقف، ثم أقدموا على خطف المحاسب في شركة "الصباح" للإنتاج الفني والسينمائي.

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وأوضحت الشركة المنتجة في بيان أن المخطوف هو موظف يعمل لدى شركة الصباح، وأن المنتج يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وكشفت المعلومات أن المحاسب المختطف اسمه بالكامل صادق روماني صادق جبرائيل من مواليد 13 يناير في العام 1967 ويقيم في منطقة الشرابية بالقاهرة

من جانبها وفي اتصال هاتفي لـ" العربية.نت " مع الفنانة إلهام شاهين أكدت أن جميع الفنانين بخير، لكن تم إلغاء التصوير أمس بسبب الحالة النفسية السيئة التي عانى منها الجميع بعد اختطاف المحاسب .

وقالت إن هناك جهودا مكثفة تبذل من أجل الوصول للمحاسب والاطمئنان على سلامته واعادته سالما مضيفة أن فريق العمل سيواصل إقامته في لبنان لإنجاز تصوير المسلسل.

ويناقش المسلسل خفايا و ممارسات تنظيم داعش وتدور أحداثه حول سيدة يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر، إلى وكر لداعش في سوريا، وعندما تحاول الفرار ينتهي بها الحال في معسكر للهاربات من التنظيم.

المسلسل بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، وعادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري.