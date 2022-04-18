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مصري وضع دمية وهمية لجثمان مكفن داخل مقبرة لهذا السبب الغريب

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جثمان
توضيحية

مصري وضع دمية وهمية لجثمان مكفن داخل مقبرة لهذا السبب الغريب

سكان المنطقة وأهالي القرية اعتقدوا أن هناك حالة وفاة حقيقية تتبع أهل الشخص لكنها من خارج القرية

العربية.نت

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كشفت أجهزة وزارة الزراعة المصرية، أن هناك بعض المواطنين يلجأون إلى حيل من أجل التعدي على الأراضي الزراعية؛ وكان آخرها قيام مواطن بالشرقية بوضع دُمية على أنها جثة حقيقية داخل مقبرة تم بناؤها على أرض زراعية، ومن ثمَّ قام بعمل رخامة تحمل اسم المتوفى ووضعها فوق باب المقبرة.

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وأغرب واقعة تمت في عزبة عبد الرحمن فايد، التابعة لقرية بيشة عامر؛ حيث قام مواطن بوضع جثمان وهمي دُمية ومُكفَّن داخل مقبرة قام ببنائها؛ متعدياً على الأرض الزراعية بعزبة عبد الرحمن فايد التابعة لمركز منيا القمح؛ كي يجبر الأجهزة التنفيذية والأمنية على عدم هدم المقبرة، حفاظًا على حرمة الميت، إلا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بمنيا القمح نجحت في كشف اللغز، وقامت على الفور بإزالة المقبرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وفقا لموقع مصراوي.

وأوضح مصدر مصري شارك في حملة الإزالة، أن المواطن وضع سيناريو دراميًّا؛ حيث قام باستئجار سيارة دفن موتى، وأخرج منها جثمانًا وهميًّا، لدرجة أن سكان المنطقة وأهالي القرية اعتقدوا أن هناك حالة وفاة حقيقية تتبع أهل الشخص لكنها خارج القرية.

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