مصر.. الحكم على "فتاة التيك توك" اليوم في قضية الاتجار بالبشر

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها في قضية محاكمة حنين حسام، الشهيرة إعلامياً بـ" فتاة التيك توك"، في قضية الاتجار بالبشر.

وكانت المحكمة قد عاقبت حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيا وتغريمها 200 ألف جنيه في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، وبعد ضبطها جرت محاكمتها حضوريا من جديد أمام نفس الدائرة، وفق قانون الإجراءات الجنائية.

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واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار بالبشر، حيث استخدمت الطفلتين المجني عليهن، اللتين لم تتجاوزا الـ18 عاما من العمر، وأخريات بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات، من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، حيث دعتهن "على مجموعة تسمى "لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقين فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي اجتاح العالم بسبب وباء كورونا، بقصد الحصول على نفع مادي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.