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بعد توقف دام 8 سنوات.. وصول أول رحلة طيران مصرية إلى ليبيا

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أول رحلة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار القاهرة بعد توقف دام ٨ سنوات

بعد توقف دام 8 سنوات.. وصول أول رحلة طيران مصرية إلى ليبيا

تقرر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدل رحلة يومية

   القاهرة – أشرف عبد الحميد 

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وصلت إلى مطار بنغازي في ليبيا، الاثنين، أول رحلة لشركة مصر للطيران من طراز بوينغ قادمة من مطار القاهرة بعد توقف دام ٨ سنوات.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه تقرر تشغيل الخط المباشر بين مطاري القاهرة وبنغازي بمعدل رحلة يومية وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

وقال إن مسؤولي المطار أشرفوا على الترحيب بوصول الرحلة بتقليد رش المياه وفق المتبع دوليا عند وصول أول رحلة احتفاءً بهذه المناسبة وهذا وقد عادت الرحلة إلى مطار القاهرة .

وكانت الحكومة الليبية قد أكدت أن مصلحة الطيران المدني في كل من مصر وليبيا كانت قد اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة.

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وتأتي هذه الخطوة عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية آنذاك عبد الحميد الدبيبة إلى مصر في العام الماضي تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات مع الجانب المصري.

ووقعت مصر وليبيا أكثر من 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية في القاهرة، تتخطى قيمتها مليارات الدولارات.

وأكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري دعم مصر الكامل لكل خطوات التنمية التي يتطلع لها الشعب الليبي ومشاركة الدولة المصرية بكل مؤسساتها لتنفيذ كل المشروعات التي تلبي طموحات الشعب الليبي.

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