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حادث بشع من مصر.. سيارة تصطدم بسيدة وتدهسها بشكل عنيف

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حادث بشع من مصر.. سيارة تصطدم بسيدة وتدهسها بشكل عنيف

القاهرة - العربية.نت

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شهدت محافظة الدقهلية حادثاً مأساوياً حيث دهست سيارة سيدة وطفلتها خلال سيرها في الشارع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث دهس بشع في مدينة المنصورة حيث صدمت سيارة سيدة وقذفتها لمسافة كبيرة قبل أن تدهسها بشكل عنيف وتلحق بها إصابات خطيرة.

كما سارع المارة بنقل السيدة وتدعى سماح مصطفى إلى المستشفى حيث تصارع الموت فيما أكد مصدر طبي أن السيدة مصابة بنزيف داخلي وكسور متفرقة وسجحات.

وتبين أن السيارة كان يقودها شاب برفقه صديقه كانا في طريقهما للذهاب لأحد المستشفيات وتم ضبطه ويدعى مازن حيث تبين أنه كان مخمورا.

هذا وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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