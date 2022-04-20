مصر.. تأييد حكم المؤبد لمرشد الإخوان والبلتاجي وحجازي

أيدت محكمة النقض وهي أعلى محكمة مصرية حكم المؤبد الصادر بحق محمد بديع مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة على رأسهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب" في بورسعيد.

كما قضت المحكمة بتأييد السجن المشدد 15 عاما لعدد من عناصر وقيادات بالجماعة منهم عبد الله حجازي، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد سعد الدين، وأبو بكر جابر، وعادل السيد.

مادة اعلانية

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قد قضت في سبتمبر من العام 2020 بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان وآخرين.

فيما نسبت النيابة للمتهمين بأنهم وفي يوم 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة اشتركوا وحرضوا على تجمهر عدد كبير من عناصر الجماعة وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف وترويعهم بحمل أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف.

الحكم بإعدام 12 إخوانيا

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت في يونيو من العام الماضي، بتأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق 12 من عناصر وقادة الإخوان.

وقررت المحكمة تخفيف عقوبة 31 من المدانين من الإعدام إلى السجن المؤبد، بالإضافة لانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية فض اعتصام رابعة.

قضية الفض

وأيدت المحكمة في قضية "الفض" أحكام الإعدام لكل من: عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

بينما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، ولباسم عودة وزير التموين في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما عاقبت 374 متهماً آخرين بالسجن 15 سنة، بينما صدر حكم بالسجن 10 سنوات لـ23 متهماً بينهم أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول، و22 آخرون.