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تجنباً للإصابة بكورونا.. مصر تمنع الاعتكاف في المساجد

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وزير الأوقاف المصري محمد مختار
وزبر الأوقاف المصري محمد مختار جمعة

تجنباً للإصابة بكورونا.. مصر تمنع الاعتكاف في المساجد

القاهرة - العربية.نت

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لتجنب إصابة المصلين بفيروس كورونا، قررت السلطات المصرية منع الاعتكاف في المساجد هذا العام.

إلى هذا، أصدر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، أنه بناء على الرأي الطبي وتعليمات وزارة الصحة، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء فقد تقرر منع الاعتكاف في المساجد هذا العام.

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وأضاف أنه ما زالت التعليمات الطبية تدعو إلى توخي الحذر وارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن "الاختلاط الذي يحدث في الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد، مما يجعل الحفاظ على النفس الذي هو من صميم مقاصد الشرع مقدما على أداء بعض النوافل".

تخفيف القيود

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في مارس الماضي، تخفيف قيود كورونا التي بدأت في تطبيقها قبل عامين. ووافقت الحكومة على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وأداء درس العصر وخاطرة التراويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان، كما سمحت بإقامة موائد الرحمن، ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي.

وقررت الحكومة الموافقة على إقامة الأعراس والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بداية من أبريل الحالي.

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