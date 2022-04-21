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مذبحة على مائدة إفطار بمصر.. قتل شقيقيه والثالث يصارع الموت

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تعبيرية

مذبحة على مائدة إفطار بمصر.. قتل شقيقيه والثالث يصارع الموت

الجريمة وقعت بسبب خلاف على ميراث والدهم

دبي - العربية.نت

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شهدها حي "الوراق"، أحد الأحياء الشعبية بمحافظة الجيزة في مصر، جريمة بشعة عندما أنهى موظف بالسكة الحديد حياة شقيقيه رمياً بالرصاص وأصاب الثالث "على مائدة رمضان" بسبب خلاف على ميراث والدهم.

ونشبت مشادة كلامية بين الأشقاء الأربعة بينما كانوا يتناولون طعام إفطار رمضان وتطورت إلى مشاجرة، فأطلق على أثرها أحدهم الرصاص وأردى اثنين من اشقائه بينما أصاب الثالت بجروح بليغة وهو يصارع الموت في العناية المشددة، وفقا لما ذكر موقع محلي.

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وبحسب الموقع فإن الشرطة سارعت إلى الحضور إلى موقع الحادثة فور الإبلاغ عن سماع دوي طلقات نارية بشارع الجمعية الزراعية بمنطقة وراق العرب.

وكشفت التحريات أن المتهم قد لاذ بالفرار فور اقتراف جريمته، فيا جرى إيداع الجثتين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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