تسريب جديد.. السيسي يحذر قيادات الإخوان من استهداف المسيحيين

تسريب جديد كشفت عنه الحلقة رقم 21 من مسلسل "الاختيار 3"، أمس الجمعة، وهو مقطع مصور جمع الفريق آنذاك عبدالفتاح السيسي وخيرت الشاطر والرئيس الأسبق محمد مرسي وسعد الكتاتني.

ويواصل مسلسل "الاختيار 3" في فضح مخططات الإخوان في مصر خلال فترة حكمهم للبلاد وإصرارهم على السيطرة على مفاصل الدولة وممارسة البلطجة السياسية.

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السيسي وجه تحذيراً شديد اللهجة من حالة عدم الاستقرار في البلاد، أو استهداف المسيحيين خلال احتفالاتهم، مشدداً على فهم القوات المسلحة للوضع الحالي على قدرتها على التدخل.

وخلال المقطع، سأل السيسي عن مبادرة الجماعة لمواجهة هذا الوضع، وحذر من تخليهم (الإخوان) عن تلك المسؤولية.

ووجه السيسي كلامه إلى مرسي والشاطر قائلاً: "إحنا أولى الناس وأحرص الناس على إن مايكونش فيه أبداً لا إصابات ولا حالة عدم استقرار في مصر، لكن الوضع اللي على الأرض غير كده، لأن الوضع على الأرض بيستهدف ده، وإن معرفش يجيلك النهاردة في الميدان هيجيلك في حتة تانية".

ويواصل السيسي تحذيره قائلاً: "الانتخابات بكرة، يضرب حد بالنار ضابط أو عسكري عشان يعمل حاجة تانية، يروح جاي على الكنائس يا دكتور سعد خلال الكام يوم الجايين فيه احتفالات بتاعة المسيحيين سواء اللي قبل أو اللي بعد، قبل ديسمبر أو في 7 يناير، عشان يعمل حاجة تالتة ده موضوع مش محتاج بس جهد أقل من كده، لأ، ده محتاج جهد أمني وجهد منكم".

وتابع السيسي سؤال قيادات الجماعة قائلاً: "ما هي مبادرة الإخوان لحل المسألة دي اللي إحنا فيها؟ أنتم ليكم مبادرة تعملوها لأن أنتم قوة لكم مكانتكم على الأرض ولكم قدرتكم وكفاءتكم ولكم تقلكم.. اللي ميعملهاش يبقى هو بيتخلى عن المسؤولية..".

وواصل السيسي تحذيره قائلاً: "إن حالة الفهم المتواجدة عن الموقف أو أسبابه دي مسؤولية أمام ربنا مش أمام بس مصر".

مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، منهم أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوي وصبري فواز وجمال سليمان ومحمد رياض وإيمان العاصي وهيدى كرم وسمر مرسي ونور محمود وخالد زكي ومنى عبد الغني ومفيد عاشور ونادية رشاد وأمير المصري ومحمود البزاوي.

ويرصد المسلسل أحداث فترة حكم الإخوان حتى قيام ثورة يونيو من العام 2013 التي قام بها ملايين المصريين للإطاحة بهم.