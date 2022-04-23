مأساة أسرة مصرية فقدت 3 أشقاء يدرسون الطب والصيدلة في حادث مأساوي 

أجرت انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بأسرة مصرية فقدت أبناءها الثلاثة الذين يدرسون الطب والصيدلة في حادث مأساوي.

وفي الاتصال، أعربت انتصار السيسي لوالدة الأشقاء الثلاثة، دعاء الشحات، عن حزنها، وقالت لها إنه لا يوجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل، داعية أن يربط الله على قلب الأم المكلومة.

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وأكدت انتصار السيسي للأم المصدومة أن الجميع بجانبها في مصابها معلنة مواساتها الصادقة، كأم قبل أي شيءٍ لها، وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها، مشيرة إلى أن هذه السيدة العظيمة كانت نموذجًا في الصبر والرضا بقضاء الله.



وكان أهالي محافظة دمياط قد استيقظوا قبل يومين على خبر وفاة ثلاثة أشقاء بكليتي الطب والصيدلة من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد في حادث انقلاب سيارة بترعة السلام أثناء عودتهم من سيناء.

وتعرض الأشقاء الثلاثة محمود أحمد عثمان 22 سنة طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، ‏وآية 24 سنة طالبة في كلية الصيدلة، وآلاء 19 سنة طالبة بكلية طب ‏الأسنان في جامعة سيناء، إلى حادث تصادم في طريق عودتهم إلى مدينة دمياط ‏ مسقط رأسهم بعدما تناولوا الإفطار مع زملائهم.

وشيع آلاف المواطنين الأشقاء الثلاثة في جنازة مهيبة في قريتهم وسط حالة من الحزن العميق، فيما تحولت صفحات مواقع التواصل لسرادق عزاء. ‏

وكشف والد الأشقاء الثلاثة لـ "العربية.نت" عن مفارقة مثيرة، وقال إن ابنته آلاء تم دفنها في نفس اليوم الذي كان مقررا الاحتفال فيه بخطبتها على شاب بكلية طب الأسنان، مؤكدا أنه راض بقضاء الله وقدره ولا يملك إلا الاستسلام له والدعاء لأبنائه بالرحمة.