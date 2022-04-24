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بعد الأشقاء الأطباء.. مقتل مصري وزوجته وشقيقه ونجليه بحادث

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إسعاف حادث سير مصر

بعد الأشقاء الأطباء.. مقتل مصري وزوجته وشقيقه ونجليه بحادث

دبي - العربية.نت

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بعد فاجعة مصرع 3 أشقاء "اثنان منهما في كلية الطب وثالثهم في كلية صيدلة" في حادث سير بمصر، لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخران - جميعهم من أسرة واحدة- بإصابات وجروح وكسور متفرقة، في حادث تصادم وقع مساء السبت، على طريق سوهاج/ البحر الأحمر بدائرة مركز أخميم جنوب مصر.

مأساة أسرة مصرية فقدت 3 أشقاء يدرسون الطب والصيدلة في حادث مأساوي  مصر مأساة أسرة مصرية فقدت 3 أشقاء يدرسون الطب والصيدلة في حادث مأساوي 

في التفاصيل، تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي (سوهاج- البحر الأحمر) بدائرة المركز، ووجود متوفين ومصابين، بعد اصطدام سيارة (سوزوكي) بسيارة "نقل بمقطورة"، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الأولى.

ونتج عن الحادث مصرع كل من: قائد السيارة الأولي، وزوجته، وشقيقه ونجليه، وإصابة ابنته، وشقيق زوجته بجروح واشتباه كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بدائرة مركز سوهاج.

إلى ذلك، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام وسوهاج الجامعي.

من جهتهم، أفاد قائد السيارة الثانية والمصابون بأقوالهم، في محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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