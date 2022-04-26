مصر.. حادث مروري مروع يقتل 5 طلاب بالأكاديمية البحرية

لقي 5 طلاب مصريين في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية مصرعهم، الاثنين، في حادث مروري مروع.
في التفاصيل، تلقت السلطات بلاغاً بوقوع حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، أسفر عن وفاة 5 طلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين اصطدام سيارة كانت تقل الطلاب أثناء عودتهم من الأكاديمية مع سيارة نقل أمام قرية إبراهيم الدسوقي بنطاق مركز مطوبس.
وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى غير أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة.
فيما نعى محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، الطلاب، موجهاً بتسهيل نقل جثامينهم إلى محافظاتهم لدفنهم بمقابر عائلتهم، في حين أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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