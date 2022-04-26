مصر.. حكم جديد بإدراج الإخوان بقوائم الإرهاب لـ5 سنوات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الثلاثاء، حكمًا جديدا بإدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية وذلك لمدة 5 سنوات.

وتضمن الحكم إدراج أسماء 20 شخصًا من قيادات وعناصر الإخوان على قائمة الإرهابيين، وكذلك أسماء شركتي "أسباير برودكشن هاوس" و"دلتا التعمير للاستثمار العقاري" على قائمة الكيانات الإرهابية على أن قرار الإدراج لمدة خمس سنوات.

مادة اعلانية

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في أبريل 2018 قرارات بإدراج 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وفي العام 2020 قررت السلطات المصرية إدراج عدد أخر من قيادات وعناصر جماعة الإخوان وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية.

وتقدمت النيابة العامة بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص للإرهابيين مادياً ومعنوياً.

وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الأسماء المدرجة في القوائم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة