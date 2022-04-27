السيسي: تنظيم الإخوان هدد مصر والمواطنين ولم أخن مرسي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تنظيم الإخوان هدد المصريين والدولة المصرية بشكل مباشر وصريح.

وقال خلال إفطار الأسرة المصرية، مساء الثلاثاء، إن ما جاء في مسلسل "الاختيار" حقيقي ووثق تلك الفترة ولم يكن هناك تآمر أو خيانة ضد الرئيس الراحل والسابق محمد مرسي مؤكدا أنه وقف بإخلاص وصدق معه لأنه كان يرى أن الإخلاص يجب أن يكون لله والوطن الذي لم يكن يتحمل أكثر من ذلك في هذا الوقت .

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وأضاف السيسي أنه وقف مع الرئيس مرسي على اعتبار أنه يقف مع مصر والشعب المصري ولو تآمر عليه فكأنه تأمر على مصر ومستقبل وحياة 100 مليون مصري، وهو ما لم يحدث، مضيفا أنه وقف بإخلاص وشرف لحماية الوطن وسيقف الجميع أمام الله ليحاسبوا على كل كلمة وكل فعل .

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار كان واقعا في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر استنفدت الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014 ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

وحول الأوضاع الداخلية أعلن الرئيس المصري أنه تم تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع تعهده بحضور المراحل النهائية منها.

وقرر السيسي إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية إن المرحلة القادمة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد ووضع كافة الامكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، معلنا تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.