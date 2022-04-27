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مصر.. مصرع شخصين وإصابة 43 آخرين إثر انقلاب حافلة في جنوب سيناء

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من الحادث

مصر.. مصرع شخصين وإصابة 43 آخرين إثر انقلاب حافلة في جنوب سيناء

وزارة الصحة: الدفع بـ 25 سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولي

القاهرة-ريم الششتاوي

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حادث مروع شهدته جنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، بانقلاب حافلة ركاب قادمة من محافظة المنيا، على بعد 30 كلم من مدينة شرم الشيخ، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب 43 آخرون.

في التفاصيل، تلقت محافظة جنوب سيناء إخطارا بانقلاب حافلة تابعة لإحدى شركات الرحلات القادمة من محافظة المنيا، وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية في المحافظة لتقديم الإسعافات للمصابين.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان دفع 25 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث انقلاب الحافلة على الطريق الدولي المؤدي إلى مدينة شرم الشيخ، حيث وقع الحادث قبل المدينة بحوالي 15 كلم في محافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن سيارات الإسعاف قامت بنقل حالتي الوفاة والإصابات التي بلغ عددها 43 إصابة، إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية الطبية.

صور من الحادث
صور من الحادث

كسور وكدمات

ولفت إلى خروج 6 حالات بعد استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن بقية الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، مؤكدًا تلقي المصابين كافة الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم من جميع فصائل بالمستشفى.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل الوزارة بمحافظة جنوب سيناء، أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية، حيث تم إجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة فور وصولهم للمستشفى، مع تلقي الرعاية الصحية بشكل دوري.

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