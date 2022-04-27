السيسي: لولا دعم الأشقاء العرب في 2013 بعشرات المليارات لم تكن لمصر قائمة حتى الآن

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات في 2013 و2014 لم تكن لمصر قائمة حتى الآن.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الثلاثاء: "استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة".

#السيسي: أقولها للتاريخ.. لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات مليارات الدولارات في 2013 و2014 لم تقم لمصر قائمة حتى الآن#العربية pic.twitter.com/JIMwi3CEg4 — العربية (@AlArabiya) April 27, 2022

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وتوجه السيسي بالحديث إلى المصريين قائلا: "عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى".

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلامه خلال الحفل: "هو الكلام ده يزعل.. هي المواجهة الحقيقة تزعل.. مش لازم تعرفوا أن اللي ربنا حققوا ليكم لازم تمسكوا عليه.. احنا في 2011 ربنا سترها ونجانا، وفى 2013 كذلك، وفى أزمة كورونا كذلك، واحنا في 2022 في الأزمة الأوكرانية أؤكد لكم ربنا هينجيها.. مش أنا ولا أنتم".

برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي

ونوه إلى أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

وتابع: "خطواتنا كانت ثابتة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا الغالية".

ورحب الرئيس السيسى بشيوخ سيناء، وقدم لهم الشكر على تعاونهم مع الدولة، قائلا: "نستهدف تحقيق تنمية حقيقية في سيناء".

وصرح بأنه وعلى مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن النجاحات كانت أعظم.

إفطار الأسرة المصرية تقليد رئاسي مصري سنوي، يشارك فيه من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء ورجال الدولة.