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بعد اختراقه ونشر أخبار كاذبة.. إغلاق تطبيق نبض في مصر

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نبض

بعد اختراقه ونشر أخبار كاذبة.. إغلاق تطبيق نبض في مصر

القاهرة - أشرف عبد الحميد

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قررت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، إغلاق تطبيق نبض في مصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة ومسيئة من خلاله.

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وكانت عناصر مجهولة قد قامت باختراق تطبيق نبض وبثت أخباراً كاذبة ومسيئة عليه وعبر صفحات لفضائيات مصرية رسمية.

فيما تقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

يذكر أن تطبيق نبض للأخبار، تأسس في عام 2012، ويحتوي على أكثر من 1500 ناشر للمحتوى العربي من كافة الفئات، كالأخبار المحلية والعالمية والرياضة، كما يقوم التطبيق بنشر ما تتناوله الصحف والفضائيات المصرية والعربية.

وتقوم المنصة بتخصيص المحتوى المقدم للمستخدمين بناء على اختياراتهم واهتماماتهم وموقعهم الجغرافي.

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