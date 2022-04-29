شوقي علام: لا وجود لتدخلات من الأزهر في الفتاوى

يستضيف برنامج "سؤال مباشر" هذا الأسبوع مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، الذي يشير إلى أن المهام الأساس لدار الإفتاء، يحددها القانون المصري.

وأكد مفتي الديار المصرية عدم وجود تدخلات من الأزهر في الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، وأن الأبحاث العلمية أثبتت أن دار الإفتاء مستقلة.

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كما لفت الدكتور شوقي علام إلى أن دار الإفتاء المصرية أنشأت مرصدا لمتابعة الفتاوى التكفيرية، ولديها أرشيف كامل عن تنظيم داعش وإن الدار قامت بالرد على مزاعم وأفكار داعش بالأدلة العلمية. علام دعا إلى تجديد الخطاب الديني لإزالة الأفكار المتشددة التي أثّرت في بعض النفوس.