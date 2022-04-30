بعد اختطافه قبل 6 أشهر.. داعش يعلن قتل مزارع مصري

أعلن تنظيم "داعش سيناء" قتل مزارع مصري اختطفه قبل 6 أشهر من مزرعته الخاصة في شمال سيناء.

ونشر التنظيم فيديو لعملية قتل المواطن القطب محمد السعيد هلال، وهو مزارع من منطقة كفر البطيخ بمحافظة دمياط ويمتلك مزرعة في سيناء.

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يشار إلى أن القوات الأمنية المصرية كانت واصلت تطهير سيناء من بقايا التنظيم الإرهابي، حيث تمكنت وبمعاونة اتحاد قبائل سيناء من تطهير قريتي المطلة والحسينيات شرق الشيخ زويد.

اقتحام أوكار

من جهته كشف مصدر قبلي لـ"العربية.نت" أن اتحاد قبائل سيناء، تحت سيطرة وإشراف قوات الجيش، تمكن من اقتحام أوكار كان يتخذها تنظيم داعش مقرات وملاذات له في القريتين.

كما أضاف أن اتحاد قبائل سيناء تمكن من تصفية أخطر قائد عسكري للتنظيم في قرية المقاطعة ويدعى مصطفى شعبان أبو دراع، لافتاً إلى أنه تمت تصفية 2 آخرين من قيادات التنظيم بكمين للجيش، أثناء محاولتهما الهروب من قرية المقاطعة تجاه المطلة.

إطلاق عملية في فبراير 2018

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قتل 3 دواعش وتم ضبط آخرين بمداهمات لأبناء اتحاد قبائل سيناء على بعض المواقع التي يختبئ فيها عناصر التنظيم بمنطقة شيبانة جنوب شرقي مدينة رفح.

ودارت اشتباكات مباشرة مع بعض العناصر المتواجدة، أسفرت عن تصفية 3 منهم وضبط آخرين، فيما قتل 2 من أبناء القبائل وأصيب آخر.

يذكر أن الجيش المصري كان أطلق في فبراير 2018 عملية للقضاء على الجماعات الإرهابية في شمال سيناء بالكامل. وبدأت في 9 فبراير 2018 في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية وتطهير كافة ربوع البلاد من العناصر الإرهابية.