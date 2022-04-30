فيديو  يكشف كارثة في مصر.. حواوشي ولحمة من كراتين البيض

انشغل العديد من المصريين خلال الساعات الماضية بمقطع مصور يكشف كارثة صحية كبيرة.

فقد أظهر الفيديو الذي بثه يوتيوبر عبر حسابه على مواقع التواصل، طريقة تستخدمها بعض المطاعم، لصناعة "الحواوشي" من كراتين البيض الورقية، وتزويدها بالخلطة والنكهات الخاصة لإكسابها طعم اللحم الحقيقي الخاص بالحواوشي، ما ينذر بكارثة صحية.

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إذ بين المشهد أن بعض "الغشاشين يفرمون كراتين البيض بعد نقعها في صبغة حمراء، ثم يضيفون إليها التوابل من أجل بيعها للجمهور، الذي يتقبلها لاسيما أن مذاقها قريب من مذاق الحواوشي"، إنما بأسعار رخيصة فيما يرتفع سعر اللحوم في البلاد.

"أفخم محلات الحواوشي"

إلى ذلك، أشار صاحب الفيديو إلى أن عددا من أفخم محلات الحواوشي في مصر، تنتج 500 إلى ألف رغيف من هذه الخلطة المغشوشة وتبيعها لعملائها، مطالبا وزارتي الصحة والداخلية بسرعة التحرك لكشف ملابسات الواقعة.

من جهتها، حذرت الدكتورة شيرين علي زكي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة، على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك ، من تداول تلك الأرغفة، مؤكدة أن كراتين البيض تصنع من مواد كيميائية تحمل مخاطر صحية عند تناولها.



كما أوضحت أن اللحوم الحقيقية لا يمكن أن يكون لونها، ولا طعمها بهذا الشكل بعد "خلطها"، محذرة من اللحم المفروم المليء بالدهون والأحشاء والجلود، ومؤكدة أن كراتين البيض مليئة بالأتربة، وبقايا البيض وتتفاعل مع الخبز لتصبح خلطة سامة.