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مأساة في مصر.. مقتل 8 أطفال من عمال المصانع بحادث مروع

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حادث تروسيكل إيتاي البارود
انقلاب التروسيكل الذي يقل الأطفال العمال في ترعة

مأساة في مصر.. مقتل 8 أطفال من عمال المصانع بحادث مروع

دبي - العربية.نت

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ضمن مسلسل "دماء على الطريق" الذي لا ينتهي في مصر، أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، مقتل ثمانية أطفال على الأقل، عندما انقلبت مركبة نارية ثلاثية العجلات (تروسيكل) وغرقت في قناة للري في دلتا النيل بشمال البلاد.

أطفال يعملون في مصنع

في التفاصيل، وقع الحادث في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة على البحر المتوسط، حيث يعمل الأطفال في مصنع بالمدينة، على بعد نحو 140 كيلومترا شمال العاصمة القاهرة، بحسب ما أوضحت الشرطة.

حادث تروسيكل إيتاي البارود
حادث تروسيكل إيتاي البارود

وأضافت في بيان أن المركبة ثلاثية العجلات كانت تقل 13 شخصا على الأقل، عندما انقلبت وغرقت في القناة في ساعة مبكرة من صباح السبت.

حادث السحور

فيما نقلت وسائل إعلام مصرية عن شهود عيان قولهم إن الأطفال، كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم عقب الانتهاء من عملهم داخل "محطة بطاطس"، للحاق بموعد السحور.

سيارة الإسعاف تنقل الجثث للمستشفى
سيارة الإسعاف تنقل الجثث للمستشفى

من جهتها، أعلنت السلطات الصحية أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثث ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، فيما نجا أربعة آخرون على الأقل، بينما يبحث عمال الإنقاذ عن طفل آخر على الأقل.

يشار إلى أن حوادث المرور شائعة في مصر، حيث غالبا ما تكون الطرق سيئة الصيانة ويغيب الالتزام بقواعد المرور.

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