ابن رجل أعمال شهير متهم بقضية الفيرمونت.. تسريب فاضح يهز مصر

تسريب صوتي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل لنجل البرلماني ورجل الأعمال المصري الراحل محمد فريد خميس مالك مجموعة النساجون الشرقيون، فقد تضمن الفيديو للشاب الهارب والمتهم في قضية فيرمونت الشهيرة، حوارا يتحدث فيه "بيبو" لرئيس قطاع المبيعات بالشركة في ذلك الوقت ويطالبه بمنح إجازة لجميع العاملين بالشركة دون راتب، وتوجيه السباب وشتائم وألفاظ نابية لجميع أفراد الشركة وموظفيها.

ألفاظ غير لائقة

كما احتوى الفيديو المتداول على ألفاظ غير لائقة في حق الموظفين بالشركة، بالرغم من تحقيق الشركة نسب مبيعات مرتفعة في ذلك التوقيت.

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وزعم الفيديو أن محمد محمد فريد خميس الشهير بـ بيبو، علق قائلًا: "شركة الشرقيون للتنمية العمرانية OUD هي شركة ملكية خاصة وليست حكومية، مطالبًا جميع العاملين تحت إدارته بالعمل وفقا لتعليمات محددة تصدر من خلاله فقط، وعلى غير الراغبين في تنفيذها تقديم الاستقالة الفورية والجلوس في المنزل".

"أعصره مع العصير"

كذلك استمر في تهديد موظفي شركته بأن الوضع بالشركة ليس كما كانت عليه الشركة من قبل، وأن الموظفين مطالبون بالرضوخ لتعليماته، و"من يخالف التعليمات أعصره مع عصير البرتقال"، حسب قوله.

يشار إلى أن نجل البرلماني ورجل الأعمال الراحل متهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اغتصاب فتاة فيرمونت"، والتي تعود أحداثها لعام 2014، بتعرض فتاة لاغتصاب جماعي على يد 7 شباب، قاموا بتصويرها بالهاتف المحمول، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها، وهددوها بفضحها إذا ما كشفت عن شخصياتهم، حيث خاطبت جهات التحقيق في القضية شرطة الإنتربول لضبط نجل رجل الأعمال محمد فريد خميس الشهير بـ "بيبو" والذي هرب إلى لندن.