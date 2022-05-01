بعد تداول حواوشي بكراتين البيض.. مسؤولة مصرية للعربية.نت: تدمر الكبد والكلى

كشفت مسؤولة مصرية عن تفاصيل كارثية في واقعة الحواوشي المصنوعة من كراتين البيض، والتي تم تداول فيديو بشأنها خلال اليومين الماضيين وأثارت فزعا كبيرا.

وقالت الدكتورة شيرين علي زكي، وكيلة النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيسة لجنة سلامة الغذاء بالنقابة في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إن الخطورة الصحية للحواوشي المصنوع من كراتين البيض تكمن في أنها مليئة وملوثة بكسور البيض وبيوض الحشرات والسالمونيلا وبول وبراز الفئران لكونها متواجدة في مخازن، مضيفة أن هذا الغش يضر بالصحة العامة ويسبب أضرارا كبيرة على الأجهزة الحيوية للجسم، رغم أن الغشاشين يخفون ذلك بزيادة التوابل والخلطات المصنوعة لإخفاء الغش.

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وأوضحت أن بعض الغشاشين يقومون بإضافة بعض أحشاء الدواجن وأطرافها والدهون والجلود للحوم لزيادة كميتها وبيعها. ويتم تصنيعها في المنازل وأماكن مجهولة، مشيرة إلى ضرورة تصنيع اللحوم وفرمها في المنازل أو أمام أعين المشترين عند محلات الجزارة.

وأشارت إلى أن كراتين البيض التي تضاف للحوم يتم نقعها في مياه ملونة غير صالحة للاستخدام تدمر الكبد والكلى والجهاز المناعي وتسبب التسمم الغذائي وتسلل الفيروسات للجسم، مضيفة أن اللحوم الفاسدة التي تصنع من الأحشاء الداخلية تتسبب في نقل الأمراض والفيروسات والميكروبات الحيوانية للإنسان مثل السل وغيره.

وطالبت المسؤولة المصرية بتكثيف الرقابة والحملات على كافة المطاعم والمنشآت الفندقية والكافيتريات وتغليظ العقوبات على المخالفين حماية للصحة العامة للمواطنين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد تداولوا مقطع فيديو كشف كارثة صحية كبيرة.

وأظهر الفيديو الذي بثه "يوتيوبر" عبر حسابه على مواقع التواصل، طريقة تستخدمها بعض المطاعم، لصناعة الحواوشي من كراتين البيض الورقية، وتزويدها بالخلطة الخاصة لإكسابها الطعم الحقيقي للحواوشي ما ينذر بكارثة صحية.

ويقوم الغشاشون - حسب وصف صاحب الفيديو - بفرم كراتين البيض الورقية بعد نقعها في لون أحمر، وإضافة التوابل عليها وتسويتها وبيعها للجمهور الذي يتقبلها لكون مذاقها قريبا من مذاق الحواوشي، وبأسعار رخيصة لا تتناسب مطلقا مع ارتفاع سعر اللحوم في مصر.

وأشار صاحب الفيديو إلى أن عددا من أفخم محلات الحواوشي في مصر، تنتج 500 إلى ألف رغيف حواوشي من هذه الخلطة المغشوشة وتبيعها لعملائها، مطالبا وزارتي الصحة والداخلية بسرعة التحرك لكشف ملابسات الواقعة.