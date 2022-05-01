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تفجير خط غاز في سيناء.. والاشتباه بـ"داعش"

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صورة أرشيفية من سيناء

تفجير خط غاز في سيناء.. والاشتباه بـ"داعش"

العربية.نت، وكالات

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أعلن مسؤولون أمنيون أن من يشتبه في أنهم متطرفون من تنظيم "داعش" فجروا خط أنابيب للغاز الطبيعي السبت في الجزء الشمالي من سيناء في مصر، مما تسبب في اندلاع حريق لكن لم تقع إصابات.

وقال المسؤولون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، إن المتطرفين زرعوا متفجرات تحت خط أنابيب في بلدة بئر العبد، وفق أسوشييتد برس.

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كما أدى الانفجار إلى تصاعد ألسنة اللهب في سماء المنطقة، وأوقفت السلطات تدفق الغاز لإخماد الحريق، بحسب شهود عيان.

هجمات سابقة

فيما لم تتبن أي جماعة على الفور الهجوم الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا.

غير أن فرع تنظيم داعش، المتمركز في شمال سيناء، أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة استهدفت خطوط أنابيب غاز.

إطلاق عملية في فبراير 2018

يذكر أن الجيش المصري كان أطلق في فبراير 2018 عملية للقضاء على الجماعات الإرهابية في شمال سيناء بالكامل.

وبدأت في 9 فبراير 2018 في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية وتطهير كافة ربوع البلاد من العناصر الإرهابية.

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