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نيران تلتهم شقة سكنية في مصر.. وفيديو يوثق

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نيران تلتهم شقة سكنية في مصر.. وفيديو يوثق

القاهرة - العربية.نت

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لحظات عصيبة عاشها سكان منطقة الترعة البولاقية بحي الساحل شمال العاصمة المصرية القاهرة بعدما شب حريق بشقة سكنية في الطابق الثالث تتواجد بها سيدة مسنة وطفلان.

في التفاصيل تصاعد دخان من الشقة بشكل كبير، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ الطفلين قبل وصول قوات الإطفاء.

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وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول العقار وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، حتى تم محاصرة النيران وإخمادها، وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى.

فيما تم إنقاذ السيدة المسنة من الموت حرقاً.

إلى ذلك أسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة بالكامل.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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