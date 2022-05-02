السيسي يكشف أسراراً جديدة حول تهديد الإخوان لمصر

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أسرارا جديدة حول ما حدث خلال فترة حكم جماعة الإخوان.

وخلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية بعيد الفطر، صعد على المسرح عدد من أبطال مسلسلي "الاختيار 3"، و"العائدون"، وهم ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبدالعزيز، وأمير كرارة.

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وقال الرئيس السيسي موجها حديثه لأبطال المسلسلين: "فرصة إن إحنا في يوم العيد.. أولا نقول كل سنة وإنتوا طيبين ونشكركم على مجهودكم.. وعايز أقول لكم على حاجة.. اللي انتوا عملتوه كان جزءا كبيرا منه لصالح الأبطال والشهداء اللي ضحوا عشان خاطر مصر تعيش"، بحسب ما ذكر الإعلام المصري.

وأضاف السيسي موجها حديثه لأبطال المسلسلين: "عايز أقول على حاجة تاني ليكم ولكل الناس.. إحنا قولنا إن التاريخ منسيبوش لحد.. والله والله والله إحنا كنا حريصين على أن لا يسقط ولا يحصل تصادم.. واللي انتم عملتوه وطلعتوه للناس دي الحقيقة".

وتابع: "أنا بقول هنا لكل ولاد وبنات مصر وأسر وشهداء مصر.. اوعى تفتكروا إن ولادكم.. أبهاتكم.. أزواجكم.. سقطوا في معركة طغيان.. لا والله.. إحنا لم نعتد ولم نطغَ.. إحنا حاولنا.. وكل كلمة اتقالت كانت معبرة عن واقع نقتلوه للناس كلها عشان الولاد الصغيرة دول لما يطلعوا ويكبروا ويقولوا إحنا أبناء الشهداء اللي حافظوا على البلد دي محدش يزيف ولا يشوه تاريخهم ولا يضيع قيمة اللي هم عملوه".

واستكمل: "أنا عايز أقولكم تاني.. شوفوا قد إيه عمل درامي بمثابة ألف كتاب وألف ساعة حوار.. انتوا متعرفوش إنتوا عملتوا إيه.. مش عايز أتكلم عشان إحنا في عيد..".

وتابع: "طب تصدقوا بالله.. حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين لحد آخر لحظة ميحصلش صدام.. لا قولنا فيه عزل رئيس ولا قولنا فيه جماعة إرهابية ولا أي حاجة بس يمكن كتير مننا مياخدش باله".

واستكمل الرئيس السيسي: "أنا بقول ده دلوقتي لأجل خاطر الحقيقة والصدق والأمانة متتشوهش.. القيمة الكبيرة اللي عملها المصريون في 2013.. حاولنا كتير قوي إن إحنا نحل المسألة من غير مواجهة أو صدام لكن للأسف.. ادعاء وتشوية لحد دلوقتي.. محدش عايز يفكر يقول يا ترى اللي اتقال جه كان حقيقة ولا حتى نص حقيقة.. ربنا يكفينا أهل الشر.. وبقول للمصريين كل سنة وانتوا طيبين وخلوا بالكم من بلدكم.. والكلام ده مكنش ممكن حد في مكاني يسمح إنه يتعمل وهو موجود.. بس أنا قولت علشان كل كلمة وكل موقف ميبقاش فيه كدبة واحدة".

وشدد السيسي خلال حديثه على: "أن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن المرء ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".

وأضاف: "المسلسل ده طبعا فيه مشاهد لأجهزة الأمن.. بس اللي ظهر حجمه قليل جنب اللي اتعمل فعلا.. أنا بتكلم عن وقائع خاصة بالدولة.. أنا عايز أقولكم إن الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل 3 مرات.. مرة اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي واتقال إن لو الانتخابات والنتايج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي البلد هتولع".

واستكمل الرئيس السيسي: "المرة التانية لما خيرت الشاطر قال إحنا حرقنا المقرات بتاعة الحزب الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ونحاكمهم.. المرة التالتة كانت ليا شخصيا.. وقسما بالله 45 دقيقة بيعمل بإيده كده ويقولي هنقتل وهنجيب من كل حتة وهنولع الدنيا.. أنا بقسم بالله أحسن ناس يقولوا ما تطلعوا الحاجات دي.. لأن إنتوا هتلاحظوا إن رد الفعل دلوقتي حالة من الاستنفار الشديد من جانبهم وادعاء وتزييف وزيف.. صحيح بيعمله كده.. رغم إني قعدت 7 سنين لم أذكرهم مرة واحدة وكنت أقول أهل الشر عشان أدي فرصة لأهل الشر يتراجعوا عن الشر.. ربنا يهيدنا كلنا".

واختتم حديثه قائلا: "لسه الدور مخلصش.. كدراما وكمسلسلات في بناء وعي حقيقي للبلد دي هيكون على أكتاكفم وعلى عقولكم.. وأنا أتصور إن المسلسلات دي كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين.. لم يختلف اتنان عليها.. وباسمي باسم كل الناس بشكركم".