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بعد فيديو فاضح.. القبض على متحرش الأتوبيس في مصر

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متحرش الأتوبيس
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بعد فيديو فاضح.. القبض على متحرش الأتوبيس في مصر

دبي - العربية.نت

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بعد تداول مقطع فيديو غير أخلاقي لشخص يتحرش بفتاة في حافلة نقل جماعي في مصر، قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه "بالتعرض لأنثى بأمور وتلميحات جنسية، بالإشارة والقول والفعل"، وتقديمه إلى محاكمة جنائية عاجلة.

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في التفاصيل، وثقت الضحية لحظة التحرش بها في "أتوبيس نقل جماعي" ونشره شقيقها، لتتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب الرواد بسرعة القبض على المتحرش.

بالتزامن مع تداول المقطع تقدمت المجني عليها ببلاغ، تضررت فيه من المتهم، ومن أفعاله في "أتوبيس"، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

فيما تمكنت التحريات من تحديد محل الواقعة، وأمكن من خلال مشاهدة آلات المراقبة من التوصل للمتهم، وإلقاء القبض عليه.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، كما استجوبت المتهم فأقر بما نُسب إليه من اتهامات، وأقرَّ أنه هو الظاهر بالمقطع المتداول الذي صوّر ارتكابه الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

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