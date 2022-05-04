السيسي يوجه بتسهيل عودة السجناء المفرج عنهم لأعمالهم
الرئيس المصري يأمر بستهيل عودة الطلاب المسجونين إلى دراستهم
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لجنة العفو الرئاسي بشأن التعامل مع النشطاء والسياسيين والصحhفيين المفرج عنهم مؤخرا بناء على قرارات من جهات التحقيق أو بموجب قرارات عفو رئاسية.
وتضمنت التوجيهات العمل على إعادة دمج السجناء المفرج عنهم في الوظائف التي كان يشغلونها قبل دخول السجون، وكذلك عودة الطلاب إلى دراستهم.
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دون أي قيود
كما سيتم العمل وفقاً لتوجيهات السيسي، بتوصيات للشركات والجهات الحكومية بتسهيل عودة أي مفرج عنه الي عمله دون أي قيود، وهي نفس التعليمات الموجهة للأجهزة الأمنية.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أطلق أواخر العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أنهى حالة الطوارئ في البلاد واستبدلها بقوانين أخرى.
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