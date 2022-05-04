بعد إغلاقها.. ضبط أجهزة مخالفة في قناة إخوانية بتركيا

بعد الإعلان رسمياً عن إغلاق فضائية "مكملين" التابعة للإخوان في إسطنبول، ضبطت السلطات التركية أجهزة مخالفة لنظام البث المعمول بها وفق قانون البلاد.

وكشف مصدر لـ"العربية.نت" أنه تم ضبط أجهزة بث مخالفة في مقر "مكملين"، وقد صادرتها السلطات التركية، فيما تم إغلاق مقر الفضائية بعد تسوية كافة مستحقات العاملين بها من مذيعين ومعدين وعمال حيث لا يتجاوز عددهم 40 شخصاً.

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كان معداً مسبقاً

كما أضاف أنه كان يجري التمهيد لقرار الإغلاق قبل 3 أشهر، وكان معداً مسبقاً بالتنسيق مع عبد الرحمن أبو دية، ممول الفضائية، لكن لم يتم الإعلان عنه إلا بعد الترتيب فعلياً لانطلاق البث قريباً من العاصمة البريطانية لندن وتسوية مستحقات العاملين الذين حصلوا على مكافأة مالية تعادل قيمة عام كامل من رواتبهم لحين انتهاء ترتيبات النقل والبث من جديد.

فيما نفى ما تردد عن تظاهر العاملين للحصول على مستحقاتهم أو تهديدهم بالترحيل خاصة مع حصول غالبيتهم على الجنسية الاستثنائية.

إغلاق قناة حسام الغمري

إلى ذلك أغلقت السلطات التركية قناة الإعلامي الإخواني حسام الغمري على يوتيوب، بعد تضمنها فيديوهات ومحتوى ينتقد فيها مصر، ويحرض المصريين على الخروج إلى الشارع، كما أوقفت برنامجه بفضائية "الشرق".

ووجهت السلطات تعليمات مشددة بمنع بث فيديوهات أو أخبار مسيئة لمصر من صفحات تواصلية أو قنوات على يوتيوب انطلاقاً من الأراضي التركية.

"وطن" و"الشرق"؟

يأتي ذلك فيما لا يزال الغموض يسيطر على موقف فضائيتي "وطن" و"الشرق" وإن كانتا ستواصلان البث من تركيا أم تقرران الإغلاق والانطلاق مجددا من دول أخرى.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن الفضائيتين سيتوقف بثهما أيضاً من إسطنبول قريباً لإزالة الحرج عن السلطات التركية التي تنطلق في عملية تقارب سريعة مع مصر.

بعد 8 أعوام

يذكر أن فضائية "مكملين" الإخوانية كانت أعلنت في بيان رسمي الجمعة الفائت وقف بثها نهائياً من تركيا وإغلاق استوديوهاتها بعد 8 سنوات مارست فيها أنشطتها من إسطنبول. وأضافت أنها ستعاود البث وتنطلق من جديد من دول أخرى قريباً.

وقبلها بأيام، طالبت السلطات التركية ياسر العمدة، أحد العناصر الإخوانية، بمغادرة أراضيها بعد مخالفته لتعليماتها وبثه فيديوهات منتقدة لمصر. وقبله بأشهر، غادر معتز مطر، الإعلامي بفضائية الشرق، الأراضي التركية، وبدأ في بث حلقاته على صفحته في فيسبوك وقناته على يوتيوب من بريطانيا.

فيما أوقفت السلطات التركية برامج عدد آخر من مذيعي الإخوان، على رأسهم محمد ناصر وحمزة زوبع وهشام عبدالله وحسام الغمري وهيثم أبو خليل، وحذرت آخرين من تكرار الأمر معهم ما لم يلتزموا بوقف انتقادهم لمصر.

يشار إلى أن تركيا كانت أعلنت استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر العام الماضي، واتفقت الدولتان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم في النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتحسين العلاقات بينهما.