أب مصري يشعل مواقع التواصل.. أخرج زكاة الفطر عن طفله الغائب منذ 3 سنوات
أخذته زوجته إثر انفصالهما وضمته إلى حضانتها وانقطعت أخباره
انقطعت أخبار طفله عنه منذ 3 سنوات لا يعرف حتى أين هو أو هل هو على قيد الحياة أم لا، بعد أن أخذته زوجته إثر انفصالهما وضمته إلى حضانتها.
ولكن أحمد نسيم أخرج زكاة الفطر عن طفله مالك، وبعد ذلك نشر صورة تجمعه به، في فجر يوم عيد الفطر المبارك. وأوضح أنه لا يعرف أي أخبار تربطه بفلذة كبده، وهل هو على قيد الحياة أم لا، كاتبًا: "طلعت زكاة عن ابني اللي ماعرفش هو عايش ولا لأ، لو عايش فهي زكاة عنه، ولو مش عايش فهي صدقة على روحه"، بحسب الإعلام المصري.
وانتشر البوست كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظن البعض أن ابنه مخطوف أو مختفٍ، ولكن الحقيقة يرويها أحمد، مؤكدًا أن ابنه مع طليقته التي احتضنته بعد طلاقهما، وآخر يوم رآه فيه كان 27 يوليو 2019، أي أنه منذ نحو 3 أعوام، مضيفا: "معرفش أي معلومة عنه من آخر مرة شوفته فيها 2019، هو عنده دلوقتي 8 سنين، ومش عارف أوصله خالص".
وبعد زواج دام لمدة سنة واحدة فقط، قرر والدا مالك الطلاق بسبب مشاكل شخصية. وعاش الطفل بعدها لمدة عامين رفقة والده، قبل أن تحتضنه والدته.
رسالة الكابتن / جنش. حارس مرمى منتخب مصر و نادي الزمالك ل #مالك_احمد_نسيم @genish_mahmoud @midoahm @14_ahmedeid @Shikabala @alroyahkw @AlsaeedFajer pic.twitter.com/UgW5wweRxl— a.nassem (@anassem5) June 20, 2020
والمشكلة الحقيقية تكمن في عدم تمكنه من رؤية ابنه الأسبوعية: "مالك عاش معايا سنتين بعد الطلاق ورجعت هي رفعت قضية وأخدته، ولما هي مارضتش تخليني أشوفه رفعت قضية رؤية، والمفروض أشوفه كل أسبوع، لكن بقالي 3 سنين بروح وهي مش بتيجي، وماعرفش أي أخبار عنها".
حاول أحمد التواصل مع أهل طليقته من أجل مالك، ولكن أغلقوا الأبواب في وجهه وقالوا إنهم لا يعرفون مكان ابنتهم، وطالبوه بعدم التواصل معهم مرة أخرى: "أنا زي أي أب متعلق بابنه ونفسي أشوفه واطمن عليه".
-
بمسدس مزّود بنصل سكين.. شخص يعتدي على ممثل أميركي على المسرحالممثل الكوميدي ديف تشابيل تعرض للهجوم مساء الثلاثاء بلوس أنجلوس.. ولم تعرف حتى الآن دوافع المهاجم ثقافة وفن
-
مع توسّع انتشار كورونا.. السلطات الصينية تطلب من السكان العودة إلى العمل من المنزلأعلنت بكين عن تسجيل 50 إصابة محلية بالفيروس في آخر 24 ساعة فيروس كورونا
-
تسليم "أوتونييل" أكبر تاجر مخدرات كولومبي إلى أميركادايرو أنطونيو أوسوغا، الملاحق منذ عام 2009 أمام محكمة في نيويورك بتهمة الاتجار بالمخدّرات، كان قد اعتقل في أكتوبر الماضي في شمال غرب كولومبيا الأخيرة