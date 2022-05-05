أب مصري يشعل مواقع التواصل.. أخرج زكاة الفطر عن طفله الغائب منذ 3 سنوات

انقطعت أخبار طفله عنه منذ 3 سنوات لا يعرف حتى أين هو أو هل هو على قيد الحياة أم لا، بعد أن أخذته زوجته إثر انفصالهما وضمته إلى حضانتها.

ولكن أحمد نسيم أخرج زكاة الفطر عن طفله مالك، وبعد ذلك نشر صورة تجمعه به، في فجر يوم عيد الفطر المبارك. وأوضح أنه لا يعرف أي أخبار تربطه بفلذة كبده، وهل هو على قيد الحياة أم لا، كاتبًا: "طلعت زكاة عن ابني اللي ماعرفش هو عايش ولا لأ، لو عايش فهي زكاة عنه، ولو مش عايش فهي صدقة على روحه"، بحسب الإعلام المصري.

مادة اعلانية

وانتشر البوست كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظن البعض أن ابنه مخطوف أو مختفٍ، ولكن الحقيقة يرويها أحمد، مؤكدًا أن ابنه مع طليقته التي احتضنته بعد طلاقهما، وآخر يوم رآه فيه كان 27 يوليو 2019، أي أنه منذ نحو 3 أعوام، مضيفا: "معرفش أي معلومة عنه من آخر مرة شوفته فيها 2019، هو عنده دلوقتي 8 سنين، ومش عارف أوصله خالص".

وبعد زواج دام لمدة سنة واحدة فقط، قرر والدا مالك الطلاق بسبب مشاكل شخصية. وعاش الطفل بعدها لمدة عامين رفقة والده، قبل أن تحتضنه والدته.

والمشكلة الحقيقية تكمن في عدم تمكنه من رؤية ابنه الأسبوعية: "مالك عاش معايا سنتين بعد الطلاق ورجعت هي رفعت قضية وأخدته، ولما هي مارضتش تخليني أشوفه رفعت قضية رؤية، والمفروض أشوفه كل أسبوع، لكن بقالي 3 سنين بروح وهي مش بتيجي، وماعرفش أي أخبار عنها".

حاول أحمد التواصل مع أهل طليقته من أجل مالك، ولكن أغلقوا الأبواب في وجهه وقالوا إنهم لا يعرفون مكان ابنتهم، وطالبوه بعدم التواصل معهم مرة أخرى: "أنا زي أي أب متعلق بابنه ونفسي أشوفه واطمن عليه".