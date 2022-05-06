تفاصيل جديدة.. الفيديو الأصلي لواقعة التحرش بالسائحات في مصر

تكشفت تفاصيل جديدة عن واقعة التحرش بسائحات أجنبيات عند منطقة الأهرامات بالجيزة خلال عطلة عيد الفطر، وهي الواقعة التي وثقها فيديو تداوله رواد التواصل بكثافة.

وتبين أن مصور الفيديو يعمل في المجال السياحي وكان مرافقا لأحد الأفواج السياحية، وشاهد بعينه ما يحدث ولم يستطع منعه في ظل حالة الفوضى التي صاحبت الواقعة.

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واضطر مصور الفيديو إلى تصوير ما حدث لتوثيق الواقعة وتنبيه الأجهزة المعنية لما يحدث من جانب الصبية العاملين في مجال تقديم الخدمات للسياح، وكذلك الباعة الجائلين وأصحاب الخيول والجمال بالمنطقة الأثرية.

إلى ذلك شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار، حملة على المنطقة الأثرية لضبط عدد من المتحرشين على خلفية الفيديو، استهدفت ممن يتسببون في مشكلات داخل المنطقة والخيالة المخالفين لمناطق العمل المحددة لهم والباعة الجائلين.

فحص الفيديو

وذكرت مصادر مصرية أن الأجهزة الأمنية مازالت تفحص الفيديو لتحديد هوية المتورطين وسرعة الوصول لهم، حيث تم تحديد عددهم ويقدر بحوالي 15 صبيا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.

وأشارت المصادر إلى أن الفتيات الأجنبيات لم يقمن بتحرير محضر بالواقعة، موكدة أن الأجهزة الأمنية تحركت من تلقاء نفسها لفحص ملابسات الحادث بعد تداول مقطع الفيديو.

الفرار

وكان الفيديو قد رصد لحظة محاولة فتيات أجنبيات الفرار إثر تعرض عدد من الأشخاص لهن ومحاولة ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن عند هضبة الأهرامات.

وظهرت سائحتان في مقطع الفيديو في منطقة الهرم وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.