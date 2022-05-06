صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهٍ في مصر

أصيبت 3 فتيات وشاب إثر سقوط صندوق من لعبة الساقية بملاهٍ في شبين القناطر، وذلك أثناء احتفال الفتيات بالعيد.

وتبين أنه أثناء استقلال الفتيات الثلاث الساقية سقط الصندوق على رأس الشاب ما أدى إلى إصابتهن وإصابة الشاب بإصابات بالغة، وتم نقل الجميع إلى المستشفيات لإسعافهم وتحرر محضر في مركز شرطة شبين القناطرحمل رقم 10675 جنح مركز شرطة شبين القناطر.

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شهادات الأهالي

وطالب أهالي الضحايا في تصريحات للصحافة المصرية بسرعة تدخل المسؤولين للحصول على حق أبنائهم المصابين من جراء الحادث، وطالبوا بوضع رقابة على تللك الملاهي التي تدار بدون تراخيص أو رقابة من المسؤولين أيضا كما لم يتم عمل صيانة لتلك الألعاب.

وقال محمود عزت والد أحد الفتيات وتدعى "سندس" 16 عاما، إنها كانت تركب فى صندوق الساقية، وإنها لاحظت أن العربة كانت تهتز قبل أن يتم تدويرها وترتفع لأعلى وطلبت من عامل الساقية أن يتوقف إلا أنه لم يلتفت إليها وكانت صرخات الأطفال والأولاد تعلوا كلما تم زيادة سرعتها وفجأة انفصل الصندوق من الساقية بالبنات وسقط على الأرض ليسقط على شاب يدعى "عمر ع أ" 38 عاما ليصيب الجميع بإصابات بالغة.

وأضاف أن نجلته أصيبت بغيبوبة وجرح قطعي في الرأس وتم نقلها للمستشفى وفاقت بعد فترة طويلة وتم علاجها بينما لا يزال هناك مصابتان أخريان بالمستشفى وهما "دينا ح م" و"حنين أ ف"، وأخطر الإصابات هو الشاب الذي سقط فوقه الصندوق، حيث أصيب بكسر في العمود الفقري.