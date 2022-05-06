مصر تعيد فتح المساجد والمقارئ وزيارة الأضرحة من الأحد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، إعادة فتح المساجد بشكل طبيعي اعتبارا من الأحد القادم.

وقال إنه تقرر إعادة فتح المساجد وعودتها إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية، والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة اعتبارا من الأحد أيضا، مضيفا أنه تقرر كذلك فتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.

مادة اعلانية

وذكر الوزير أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي، ظهر اليوم الجمعة، للإعلان عن التفاصيل الكاملة وشرح آليات عودة عمل المساجد فتحا وغلقا، وتنظيم زيارة الأضرحة والمقامات.

وقبل أيام قررت الوزارة فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، والتي يعمل بها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي حتى نهاية الشهر، مع الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.

أتى ذلك بعد أيام أخرى قليلة من صدور قرار بمنع الاعتكاف في المساجد هذا العام تجنبا للتزاحم وانتشار فيروس كورونا في ظل عدم التزام البعض بالإجراءات الوقائية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس الماضي، تخفيف قيود كورونا التي بدأت في تطبيقها قبل عامين، حيث وافقت على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وأداء درس العصر وصلاة التراويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان، كما سمحت بإقامة موائد الرحمن، ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي.

وتراجعت حدة الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى معدلات منخفضة بعد زيادة معدلات التطعيم باللقاحات، حيث أعلنت وزارة الصحة مؤخرا أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 46 إصابة و5 حالات وفاة.

وذكرت أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 34 مليونًا و400 ألف و459 شخصا.