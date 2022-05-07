القبض على المتحرشين بالسائحات في مصر.. والداخلية تكشف التفاصيل
كان أحد العاملين في المجال السياحي مرافقا لأحد الأفواج السياحية، شاهد بعينه الواقعة وقام بتوثيقها بفيديو انتشر بكثافة على مواقع التواصل
ألقت السلطات المصرية القبض على المتحرشين بالسائحات في منطقة الأهرامات. وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، السبت، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية أي بلاغات في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة إنه وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية وعددهم 13 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 13و15 عاما، كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر
وذكر المتهمون بأنهم حال مشاهدتهم للسائحتين، حاولوا التحدث معهما والتقاط الصور معهما، إلا أن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.
وتبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر مقطع الفيديو على "غروب" خاص بالمرشدين السياحيين بالواتس أب، وقام مرشد آخر بنشره على مواقع التواصل الإجتماعي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وكان أحد العاملين في المجال السياحي ومرافقا لأحد الأفواج السياحية، شاهد بعينه الواقعة وقام بتوثيقها بالفيديو.
وشنت الأجهزة الأمنية بالجيزة أمس الجمعة بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار حملة على المنطقة الأثرية لضبط المتحرشين، على خلفية الفيديو، حيث استهدفت ممن يتسببون في مشكلات داخل المنطقة والخيالة المخالفين لمناطق العمل المحددة لهم والباعة الجائلين.
وكان الفيديو والذي رصد لحظة محاولة فتيات أجنبيات الفرار إثر تعرض عدد من الأشخاص لهن ومحاولة ملامسة أجسادهن وتصويرهن دون إرادتهن عند هضبة الأهرامات قد أثار ضجة كبرى.
وظهرت سائحتان في مقطع الفيديو، في منطقة الهرم وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية، للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.
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