حريق شقة القاهرة الدامي.. الضحايا لاعب بالنادي الأهلي وابنه وابنته
تبين أن الضحايا هم السباح خالد كمال زكي، لاعب كرة الماء السابق في النادي الأهلي، وابنه البالغ من العمر 4 سنوات، فيما توفيت الابنة البالغة من العمر 9 سنوات مختنقة بسبب الدخان
كشفت جهات التحقيق في مصر تفاصيل وهوية الضحايا في الحريق الذي شب في إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر شرق القاهرة، وأسفر عن مصرع أب وابنه بطريقة مأساوية.
والتقط جيران شقة تعرضت للحريق في مصر صورا أفجعت الجميع، حيث كشفت محاولة الأب وابنه الفرار من النيران التي اندلعت بشقتهم في الطابق العاشر والأخير والقفز منها ليسقطا على الأرض جثتين هامدتين.
وتبين أن الضحايا هم السباح خالد كمال زكي، لاعب كرة الماء السابق في النادي الأهلي، ويبلغ من العمر 34 عاما وابنه مراد البالغ من العمر 4 سنوات، فيما توفيت الابنة البالغة من العمر 9 سنوات متأثرة باختناقها جراء الدخان الكثيف.
وكشفت التحقيقات أن الأب حاول التسلق بالحبال لإنقاذ ابنه لكن اختل توازنهما وسقطا معا ليلقيا حتفهما على الفور، بينما تمكنت السلطات من إنقاذ الزوجة وشقيقها الذي تصادف وجوده معهم لحظة نشوب الحريق.
ووفق التحقيقات، فقد تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بصالون الشقة، ثم امتدت النيران للغرف تباعا.
الأب المتوفى من مواليد العام 1988، كان سباحا ثم لاعبا بفريق كرة الماء بالنادي الأهلي وحصل على العديد من البطولات منها بطولة الجمهورية وكأس مصر.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة بمنطقة الواحة بالحي العاشر بمدينة نصر وسقوط شخص وابنه من الشرفة.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ حيث تم العثور على جثة الأب الذي يبلغ من العمر 34 عاما وابنه البالغ من العمر 4 سنوات.
وبعد أن تمكنت القوات من إخماد النيران ومعاينة الشقة، تم العثور علي جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مختنقة نتيجة الدخان الكثيف، وتبين أنها ابنة صاحب الشقة الذي توفي مع نجله.
وتمكنت القوات من السيطرة علي النيران، قبل أن تمتد لباقي الشقق المجاورة، فيما قررت النيابة تكليف المعمل الجنائي بالانتقال للشقة، لكشف سبب الحريق وإعداد تقرير مفصل بالحادث.
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