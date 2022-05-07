مصر: إحباط هجوم إرهابى في غرب سيناء أودى بحياة 11 عسكرياً

أحبط الجيش المصري هجوماً إرهابياً على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة في غرب سيناء.

مراسل #العربية في #القاهرة تامر نصرت: الجيش المصري يعلن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين في عملية إرهابية بسيناء pic.twitter.com/Vn3WRFvhXy — العربية (@AlArabiya) May 7, 2022

وذكر المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

#المتحدث_العسكرى : إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة ... pic.twitter.com/1elVukj2nZ — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) May 7, 2022

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وأضاف أنه يجري حاليا مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في غرب سيناء.