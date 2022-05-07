مصر: إحباط هجوم إرهابى في غرب سيناء أودى بحياة 11 عسكرياً
ويجري حاليا مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى غرب سيناء
أحبط الجيش المصري هجوماً إرهابياً على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة في غرب سيناء.
مراسل #العربية في #القاهرة تامر نصرت: الجيش المصري يعلن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين في عملية إرهابية بسيناء pic.twitter.com/Vn3WRFvhXy— العربية (@AlArabiya) May 7, 2022
وذكر المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.
#المتحدث_العسكرى : إحباط هجوم إرهابى على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق القناة ... pic.twitter.com/1elVukj2nZ— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) May 7, 2022
وأضاف أنه يجري حاليا مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في غرب سيناء.
-
السعودية تواجه كولومبيا وفنزويلا والاكوادور إعداداً للمونديالسيخوض المنتخب السعودي لكرة القدم أربع مباريات ودية استعداداً لمونديال قطر 2022، ثلاث منها مؤكدة ضد كولومبيا وفنزويلا والإكوادور في يونيو وسبتمبر ... رياضة
-
مدرب ميلان شاهد "التنس" بدلًا من مباراة إنتركشف مدرّب ميلان سيتفانو بيولي يوم السبت أنه لم يشاهد فوز إنتر، منافسه على لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم، على إمبولي 4-2 مفضلا متابعة مباراة في كرة ... رياضة
-
عودة ليتشي وكريمونيزي إلى الدوري الإيطاليصعد كل من ليتشي وكريمونيزي إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في كرة القدم الإيطالية، فيما اخفق مونتسا بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني بضمان ... رياضة