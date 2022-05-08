بعد هجوم سيناء.. اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

عقب هجوم سيناء الإرهابي الذي أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود، ترأس اليوم الأحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وكان السيسي قد أكد أن الحادث الإرهابي الذي وقع أمس السبت على محطة لرفع المياه بغرب سيناء لن ينال من عزيمة الدولة المصرية أو الجيش المصري في حربهما ضد الإرهاب.

مادة اعلانية

كما قال في تدوينة له على صفحته على مواقع التواصل إن "أبناء مصر من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن"، مؤكداً أن "تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".

وكان المتحدث العسكري للجيش المصري قال إن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرق قناة السويس، وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين.

وأضاف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، في بيان عبر تويتر، أن القوات نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرق قناة السويس، وأنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية".