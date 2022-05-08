جرب وجلد مشوه.. حقيقة حيوان غريب أثار الذعر في مصر

بعد أن انتشرت صوره كالنار في الهشيم، لاسيما بين المصريين على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، مثيرة الذعر بسبب شكله المخيف ولون جلده الغريب، كشفت إحدى الجمعيات حقيقة هذا الحيوان الذي ظهر في مدينة الإسماعيلية شرقي البلاد.

فقد أوضحت جمعية "رفق"، وهي إحدى الجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان، أن هذا الكائن ليس سوى كلبة مصابة بمرض الجرب الذي فتك بجلدها وشوهها.

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نقلت للعلاج

كما أضافت في بيان مساء أمس السبت، أن متطوعين وأعضاء بالجمعية توصلوا إلى الكلبة، ونقلوها إلى أحد المراكز المتخصصة لعلاجها.

كذلك أشادت بدور بعض الجمعيات التي سابقت الزمن للوصول إليها خشية تعرضها للقتل والأذى من قبل بعض المواطنين الذين اعتبروها حيواناً غريباً، معربين عن خشيتهم على حياتهم وأطفالهم منها.

يذكر أن صور الكلبة كانت انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل في مصر خلال اليومين الماضيين، بعد أن كشف أحد سكان عزبة أبو عمر التابعة لمدينة أبو صوير في الإسماعيلية لإحدى الصحف المحلية، أنه لاحظ ظهور حيوان غريب على هيئة كلب أو سلعوة وصوره.

كما أوضح أنه رأى هذا الحيوان منذ 10 أيام وما زال يتجول في المنطقة.

بالتزامن، أعرب العديد من المصريين عن مخاوفهم من إمكانية تعرضه للأطفال والمارة بالأذى.

فيما أشار آخرون إلى أنه مجرد كلب مصاب بالجرب، ما جعل مظهره يتغير.

كما أكد بعضهم انتشار مرض الجرب بين الكلاب في منطقتي أبو راجح والسلام، مطالبين مسؤولي الطب البيطري أو أي جهة حكومية بالتدخل لمنع انتشار العدوى.