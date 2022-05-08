سمكة قاتلة تسمم أسرة مصرية.. وتفاصيل خطيرة

تعرضت أسرة مصرية كاملة مكونة من 5 أفراد لحالات تسمم نتيجة تناولهم سمكة قاتلة.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد شمال شرقي البلاد، استقبال أحد المستشفيات الخاصة لـ5 حالات من عائلة واحدة مساء السبت مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي بسبب تناولهم سمكة الأرنب حيث يجري حالياً إسعافهم.

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خطر شديد

كما حذر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أحمد حسن أبوهاشم، المواطنين من تناول هذه السمكة التي تمثل خطراً شديداً على الصحة يصل إلى التسمم الغذائي والوفاة.

كذلك كشفت مديرية الصحة تفاصيل خطورة هذه السمكة. وأكدت أن سبب تسميتها بالأرنب يرجع لتشابه أسنانها مع أسنان الأرنب، مضيفة أنها تحتوي على غدد ذات سمية عالية، وتعيش في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشارت إلى أن أعراض التسمم تبدأ بارتخاء في المفاصل والعضلات وغثيان وصداع. وفي حالة السم المركز تصل الحالة إلى الوفاة بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة إذا لم يتم إسعافه سريعاً.

من الأسماك العدوانية

كما أردفت قائلة إن سم هذه السمكة من نوع "تترادوتوكسين" ويتركز في 3 أماكن مختلفة من جسمها، وهي تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع، كما أن كبد هذه السمكة سام جداً. ونوهت إلى تراكم المواد السامة أيضاً في أسنان السمكة بسبب تحلل غذائها الذي يشمل نوعاً من الطحالب الخضر السامة.

كذلك ذكرت المديرية أن هذه السمكة تعد من الأسماك العدوانية التي تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات، لافتة إلى أن بعض المواطنين يغريهم الكبد الكبير في تلك السمكة ويتناولونه مع الطعام، ما يعرض حياتهم للخطر الداهم.

السلطات تتوعد

وأوضحت أن هناك بعض الباعة يحاولون تنظيف وسلخ السمكة وتجهيزها للطهي، غير أنهم يفشلون في إزالة الغدد السامة منها، ما يسبب الوفاة الفورية فور تناولها.

إلى ذلك حذرت السلطات وتوعدت بعض التجار ممن يقومون بسلخ السمكة وبيعها على شكل قطع فيليه لإخفاء ملامحها، حتى لا يتمكن المواطنون من معرفة نوعها، بتعرضهم إلى المسؤولية الجنائية والحبس.