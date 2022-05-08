صورة المتحرشين بسائحتي مصر تنتشر.. "لم نقصد"

خلال الأيام الماضية ضج الشارع المصري بفيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة.

وألقت السلطات المصرية القبض على المتحرشين، فيما انتشرت صورتهم وهم مموهو الوجوه على وسائل الإعلام المحلية.

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13 طالباً

إلى ذلك كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، السبت، أنها لم تتلق أي بلاغات في هذا الشأن.

كما قالت الوزارة إنه بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية وعددهم 13 طالباً تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عاماً، كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية في الأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

لم يكن بقصد التحرش

فيما ذكر المتهمون أنهم حال مشاهدتهم للسائحتين، حاولوا التحدث معهما والتقاط الصور معهما، إلا أن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.

وتبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر الفيديو على "جروب" خاص بالمرشدين السياحيين بواتساب، وقام مرشد آخر بنشره على مواقع التواصل.

خوف وتوتر

وظهرت السائحتان في المقطع المصور في منطقة الهرم وهما في حالة خوف وتوتر شديد بعد أن اقترب منهما عدد كبير من الصبية للتحرش بهما، ولم يتركوهما واستمروا في السير خلفهما رغم محاولات السائحتين الهرب منهم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة كانت شنت، الجمعة، بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار، حملة على المنطقة الأثرية لضبط المتحرشين، على خلفية الفيديو، حيث استهدفت ممن يتسببون في مشكلات داخل المنطقة والخيالة المخالفين لمناطق العمل المحددة لهم والباعة الجائلين.