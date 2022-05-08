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لغز الجثة العارية في مصر.. اعتراف بعلاقة غير شرعية

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إسعاف مصرية

لغز الجثة العارية في مصر.. اعتراف بعلاقة غير شرعية

دبي - العربية.نت

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كشفت تحريات مباحث الجيزة في مصر، لغز العثور على جثة سيدة عارية داخل "جوال" في مقلب القمامة بمدينة 6 أكتوبر مخنوقة بـ "إيشارب".

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في التفاصيل أكدت التحريات أن المجني عليها على علاقة غير شرعية مع تاجر أثاث قام بخنقها بعد ممارسة الرذيلة داخلة شقته.

وكانت الأجهزة الأمنية في مدينة 6 أكتوبر تلقت بلاغا، من الأهالي بالعثور على جثة سيدة عارية داخل جوال بمقلب قمامة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ.

بلاغ من ابنتها

بفحص بلاغات التغيب خلال الفترة الماضية، تبين أن فتاة 19 سنة، تقدمت ببلاغ باختفاء والدتها منذ يومين بدائرة قسم ثان 6 أكتوبر.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وبتفريغ الكاميرات الموجودة في مكان العثور على الجثة، تبين بالتحريات أن تاجر أثاث وراء ارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهم

من جهته، أكد المتهم أمام الأجهزة الأمنية بعد القبض عليه، أنه تربطه علاقة غير شرعية بالمجني عليها منذ فترة، وقام بخنقها أثناء ممارسة الرذيلة، بعد أن غافلته واستولت على أموال من بين طيات ملابسه، مشيرا إلى أنه وضع الجثة في جوال ونقلها بـ"تروسيكل" عند مقلب قمامة.

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