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"توفوا بسببك".. سر رسالة وجدت قرب حريق شقة القاهرة!

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ورقة
رسالة لأصحاب السيارات وجدت قرب موقع الحريق

"توفوا بسببك".. سر رسالة وجدت قرب حريق شقة القاهرة!

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

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قرب موقع الحريق المأساوي الذي أودى بحياة لاعب النادي الأهلي وابنه وابنته، فوجئ سكان المنطقة بملصقات ورقية على كافة السيارات المصطفة بجانبه تحمل عبارة واحدة وهي" لقد توفيت عائلة بسببك".

فقد تبين أن عدداً من شباب وسكان المنطقة قاموا بإلصاق هذه الأوراق على كافة السيارات التي تصطف في الشارع المجاور للعقار بعدما تبين أن وجودها أعاق دخول سيارات الإطفاء بالسرعة المطلوبة للسيطرة على الحريق.

حريق شقة القاهرة الدامي.. الضحايا لاعب بالنادي الأهلي وابنه وابنته مصر حريق شقة القاهرة الدامي.. الضحايا لاعب بالنادي الأهلي وابنه وابنته

وجودها أعاق جهود الإنقاذ

وطالب السكان أصحاب هذه السيارات بالابتعاد عن صفها في تلك المنطقة تجنباً لحدوث كارثة أخرى قد تودي بحياة آخرين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة بمنطقة الواحة بالحي العاشر بمدينة نصر شرق القاهرة أول أمس الجمعة.

وأفادت المعلومات حينها بسقوط شخص وهو السباح خالد كمال زكي، لاعب كرة الماء السابق في النادي الأهلي ويبلغ من العمر 34 عاما، وابنه مراد البالغ من العمر 4 سنوات بعدما حاولا الفرار من النيران بالقفر من العقار فاختل توازنهما.

وبعد أن تمكنت القوات من إخماد النيران عثر على جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مختنقة نتيجة الدخان الكثيف، وتبين أنها ابنة صاحب الشقة الذي توفي ونجله.

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