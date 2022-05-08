"مش متابع".. أكبر مسؤول أثري مصري عن فضيحة التحرش بالسياح

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، الإجراءات المتخذة حيال المرشدين السياحيين الموثقين لواقعة تعدي صبية على السائحين خلال أيام عيد الفطر المبارك في منطقة الأهرامات.

وأوضح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة أم بي سي مصر، أنه غير متابع لقصة القبض على المرشدين السياحيين الموثقين لواقعة التعدي، مؤكدا أنه سيتم تبليغ الوزير بهذا الأمر لمساندتهم.

مادة اعلانية

فيديو الفضيحة

جاء ذلك ردا على سؤال الإعلامي عمرو أديب بأسباب القبض على المرشدين السياحيين الموثقين للواقعة، وطلب مساندتهم قائلا: لولا تسجيل مقطع الفيديو لما يتم التوصل إلى الصبية المتحرشين بالسائحين.

تعود أحداث الواقعة إلى تداول مقطع فيديو يرصد ملاحقة عدد من الأشخاص لسائحات أجانب بمنطقة الأهرامات وأبو الهول والتحرش بهن.

وأظهر المقطع لحظة محاولة فرار الفتيات الأجانب في أثناء تعرض عدد من الأشخاص لهن، وملامسة أجسادهن، وتصويرهن دون إرادتهن.

القبض على المتحرشين

إلى هذا، تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على الصبية، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، والتي مكنت من تحديد وضبط هؤلاء الصبية وهم 13 طالبا أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عامًا، كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما، وإن تصرفهما لم يكن بقصد التحرش.

كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين صور ونشر المقطع المشار إليه على جروب خاص بالمرشدين السياحيين بـ الواتس آب، ونشره مرشد آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.