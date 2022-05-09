مباحثات مصرية أميركية حول التعاون بمكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، حيث بحث الجانبان سبل التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وبرامج التدريبات المشتركة وتأمين الحدود.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي أكد لكوريلا على أهمية التعاون العسكري، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة "والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار وفي مقدمتها الإرهاب".

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كما أضاف البيان أن كوريلا شدد على تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر "في الجهود التي تبذلها لمكافحة الإرهاب باعتباره التحدي المشترك الأخطر الذي يواجه المنطقة ويهدد الأمن الإقليمي بأسره".

وأشار إلى أن اللقاء ناقش أيضا آخر تطورات عدد من الأزمات والملفات في المنطقة، خاصة أمن البحر الأحمر، حيث توافق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين الجانبين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

يشار إلى أن كوريلا تسلم مهام منصبه قبل 9 أيام خلفا للجنرال كينيث ماكنزي الذي انتهت فترة قيادته في الأول من إبريل الجاري.