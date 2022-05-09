جثة تثير صدمة في مصر.. رجل عارٍ وتعذيب بمنطقة حساسة

تفاصيل صادمة كشفتها تحريات مباحث الجيزة في مصر بواقعة العثور على جثة شخص داخل شقته مبتور العضو الذكري، ومصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده في منطقة كرداسة.

فقد أكدت التحريات أن المجني عليه صاحب ورشة ويقيم بمفرده ولم يسبق له الزواج، وله علاقات غير شرعية متعددة مع نساء.

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كما كشفت المعاينة أن جثة المجني عليه بها آثار تعذيب في عدة أماكن متفرقة من جسده، وملفوف حول عنقه سلك كهربائي، ووصلة كهرباء بالعضو الذكري وأماكن حساسة أخرى في جسده العاري.

كاميرات المراقبة

وبينت أن المتهمين بتروا العضو الذكري للمجني عليه، ثم أخفوه ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وقام فريق البحث بتفريغ الكاميرات الموجودة بالقرب من شقة الضحية وفحص المترددين عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة تلقت بلاغا من شقيق القتيل، يفيد بأنه في اليوم الثاني من عيد الفطر حاول التواصل مع شقيقه هاتفيا لكنه لم يرد، فذهب إلى الشقة ولم يجب عليه شقيقه فقام بكسر باب شقته بمساعدة الجيران فعثر على جثة شقيقة عاريا وبه آثار التعذيب.