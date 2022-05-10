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سجن فتاة 5 سنوات ابتزت مصرياً بصور ومقاطع فيديو فاضحة

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صورة تعبيرية عن الابتزاز الإلكتروني
صورة تعبيرية عن الابتزاز الإلكتروني

سجن فتاة 5 سنوات ابتزت مصرياً بصور ومقاطع فيديو فاضحة

اتفق العاطلون مع الفتاة لابتزاز الشاب والتصوير بهاتفه للحصول على مبلغ مالي كبير منه مقابل عدم نشرها

القاهرة-ريم الششتاوي

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على عكس المعتاد في قضايا الابتزاز الإلكتروني، قامت فتاة بابتزاز شاب بصور ومقاطع فيديو فاضحة مقابل مبلغ مالي وعدم نشرها لها على مواقع التواصل.

في التفاصيل، تقدم شاب ببلاغ للأجهزة الأمنية بمنطقة عابدين بمحافظة القاهرة، يفيد بتعرضه للابتزاز من فتاة وشخصين آخرين، حيث طلبوا منه مبلغا ماليا كبيرا مقابل عدم نشرهم لصور ومقاطع شخصية له.

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام عاطلين بالاتفاق مع فتاة لاستدراج الشاب وإقامة علاقة معه وتصويره من خلال هاتفه، وأرسلت الصور لشركائها لابتزازه والحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشر الصور.

ومن جهتها، قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على الفتاة وشركائها ومواجهتهم ببلاغ الشاب، واعترفوا بجريمتهم، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم.

وأمرت النيابة بإحالتهم لمحكمة الجنايات بالقاهرة التي قضت بمعاقبة الفتاة والشابين العاطلين بالسجن 5 سنوات، بتهمة الابتزاز للشاب من خلال صور فاضحة مقابل الحصول على مبلغ مالي منه، لعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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