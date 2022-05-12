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معلمة تثير جدلاً في مصر.. بعد سيرها مع حراس شخصيين!

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خاص

معلمة تثير جدلاً في مصر.. بعد سيرها مع حراس شخصيين!

القاهرة - العربية.نت

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أثار انتشار صورة لمعلمة مصرية تسير ومعها نحو 20 حارسا شخصيا مفتولي العضلات عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وتساءل نشطاء التواصل عن السبب الذي دفع المعلمة لهذا التصرف، فهل هو من أجل الاستعراض أم الوجاهة، أم لحماية نفسها من تهديدات تتعرض لها؟

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لتنظيم الأمور وطمأنة الأهالي

فيما تبين أن المعلمة التي تدعى أسماء عماد وتقيم في منطقة فيصل جنوب الجيزة، تدرّس مادة الأحياء لطلاب الثانوي العام، وقد أكدت صحة الواقعة لـ"العربية.نت".

كما أوضحت أن هذا الأمر جرى خلال أيام العيد حيث أعلنت عن تقديم وشرح النقاط الصعبة في منهج الأحياء عبر مسرحية كوميدية على مسرح بمنطقة رمسيس في قلب القاهرة، مضيفة أن الفكرة لاقت ترحيباً من الطلاب وأولياء الأمور خاصة أنها مجانية ودون مقابل.

كذلك كشفت أنه بسبب زيادة عدد الطلاب المشتركين والراغبين في الحضور وبعد المسافة عن منازلهم، قررت الاستعانة بحراس شخصيين لتنظيم الأمور وطمأنة الأهالي على سلامة أبنائهم، وتخويف الطلاب الذين قد يستغلون الزحام والعدد الكبير من المشاركين للقيام بأعمال شغب.

دون مقابل مالي

وأكدت أن العرض المسرحي نجح بالفعل واستمتع به الطلاب وفهموا ما تعسر عليهم، لافتة إلى أنها نالت إشادة واسعة من أولياء الأمور.

كما أردفت أن الحراس الشخصيين الذين شاركوا في تأمين العرض المسرحي، يتدربون في صالة رياضية يمتلكها زوجها، ولم يحصلوا على مقابل مالي، بل جاؤوا للمجاملة.

في حين ختمت قائلة إنها تكفلت بإيجار المسرح وإنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة ولم تحصل على أي مقابل من الطلاب، فيما شارك عدد من أولياء الأمور بمبالغ رمزية للمساهمة في تقديم مشروبات.

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